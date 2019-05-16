Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama 16 Mayıs

Süper Loto sonuçları hakkında vatandaşlar araştırmalarına devam ediyorlar. Milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bir şekilde sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Milli Piyango Süper Loto çekilişi Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi ve çıkacak numaralar belirlendi. Geçtiğimiz hafta devretmesi ile birlikte 3. Kez üst üste devreden Süper Loto'nun bu haftaki kazandıran numaralarına bu başlık altından ulaşabilir. Bilet sorgulama işlemini aşağıdaki panelimizden yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 16 Mayıs tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.