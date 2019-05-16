Yalı kazasına rekor ceza

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İstanbul Beykoz'daki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na 7 Nisan'da çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin sahibi tarafından "yalıya çarpmanın sınırlı sorumluluk olarak kabul edilmesi talebiyle" açılan dava, İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, zarardan dolayı gemi sahibinin sorumluluğunun 187 milyon 432 bin 506 lira olduğuna karar verdi. Heyet, olay tarihinden itibaren işleyen 18 milyon 671 bin 358 liralık faiziyle birlikte rakamın toplam 206 milyon 103 bin 865 lirayla sınırlandırılmasına hükmetti. Miktarının Türk Lirası olarak belirlenmesine karar veren mahkeme heyeti başkanı, "Herkesin milli parası var. Dolar olarak belirlenmesi için bir sebep gösterilemez" dedi.