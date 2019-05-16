Yayalara tanınan önceliğe sürücüler alışamadı

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya trafik kurallarında yeni bir dönem açtı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. Maddesinde yapılan değişiklikle kavşaklarda, trafik lambasının bulunmadığı yaya geçitlerinde, trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yayayı gördüğü zaman duracak. Kurala uymayana 488 TL ceza verilecek.

Uygulamanın hayata geçmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Sultangazi'de kameraya yansıyan görüntülerde yayalara ait bölümden sürücülerin 'Öncelik yayanın' uygulamasına alışamadığı ve yollarına devam ettiği gözlemleniyor.



Yaya geçidini kullanan bir vatandaş, "Öncelik bizimdi ama çok dikkat edilmiyor bu aralar. Yeni çıkan kanundan haberimiz var. İnşallah ilerleyen günlerde daha dikkat eden olur. Alışacağız inşallah" dedi. Uygulamadan memnun olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "Ben de 30 yıllık şoför olduğum halde bu iş tam yerleşmedi. Yerleşirse çok daha iyi olacak. Tabii sürücüler durup, yayanın geçişini düşününce çok daha iyi olacak. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Bazı vatandaşlar ise tüm duyurulara rağmen değişen bir şeyin olmadığını söylediler.