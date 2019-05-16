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Yüzünü bebeğiyle gizlemeye çalıştı

'da uyuşturucu bağımlılarına eczanelerden kırmızı reçeteyle temin edilen ilaçları sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Rahma Alır (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alır'ın, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede, yüzünü kucağında taşıdığı bebeğiyle gizlemeye çalıştığı görüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 10:11
Yüzünü bebeğiyle gizlemeye çalıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evde kırmızı reçeteli ilaç satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, eczanelerden temin ettiği ilaçları sattığı iddia edilen Rahma Alır'ı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ise kırmızı reçeteli 17 ilaç ve bir makas ele geçirildi.

BEBEĞİYLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından hastaneye sağlık kontrolüne götürülen Rahma Alır'ın, yüzünü, kucağındaki bebeğiyle gizlemeye çalıştığı görüldü. Rahma Alır, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Alır'ın bebeği ise yakınlarına teslim edildi.

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Yüzünü bebeğiyle gizlemeye çalıştı
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