Yüzünü bebeğiyle gizlemeye çalıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evde kırmızı reçeteli ilaç satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, eczanelerden temin ettiği ilaçları sattığı iddia edilen Rahma Alır'ı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ise kırmızı reçeteli 17 ilaç ve bir makas ele geçirildi.

BEBEĞİYLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ



Emniyetteki sorgusunun ardından hastaneye sağlık kontrolüne götürülen Rahma Alır'ın, yüzünü, kucağındaki bebeğiyle gizlemeye çalıştığı görüldü. Rahma Alır, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Alır'ın bebeği ise yakınlarına teslim edildi.