Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü

'da büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü

'nın İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 06:43

Alınan bilgiye göre, Hacıosman Mahallesinde yaşayan besici Hasan Kaya, hayvanlarını otlatmak için dışarıya çıkardı.

Bu sırada 4 büyükbaş hayvanın altında bulunduğu ağaca yıldırım düştü. Olayda, 2 inek ve 2 boğa telef oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaya, "Yağmur başladığında hayvanlar açıkta otluyordu, meşe ağacının altına sığınmışlardı. O sırada ağaca yıldırım düşüyor. Yıldırım, iki inek ve iki damızlık danayı metrelerce fırlattı. İneğin birinin iki buzağısı vardı, öksüz kaldılar şimdi. Zararım 50 bin lira." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN