Cuma namazı saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri. Diyanet Cuma hutbesi 17 Mayıs

Mübarek Ramazan ayıyla oruç ibadetini yerine getiren islam alemi için Cuma namazı da oldukça fazla önem sahip. Bu önemli günde pek çok müslüman camilere giderek ibadetlerini gerçekleştirecek. Pek çok vatandaşın merak konusu olan cuma namazı saat kaçta? sorusu bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor, 17 Mayıs gününe ilişkin üç büyük ilimiz olan İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte il il cuma namazı saatlerini sizler için derledik.



İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ!



Haberimizin diğer detaylarından olan Diyanet İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesiyle birlikte 17 Mayıs bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.