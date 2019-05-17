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En güzel ve anlamlı resimli burada! Yeni haftanın yayınlandı

İslam âlemi için oldukça haftanın en önemli günü olarak kabul edilen Cuma günü geldi. Özellikle Ramazan ayında olmamız ile birlikte Müslümanlar oruç tutarak ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Bireyler özellikle Cuma günleri sevdiklerine ve uzaktaki yakınlarına gönderebilmek için araştırması yapıyorlar. İslam âlemi için bu özel ve anlamlı günde sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz en anlamlı ve özel mesajları sizler için hazırladık. İşte en güzel ve anlamlı

Giriş Tarihi: 17.5.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 08:12
En güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları burada! Yeni haftanın resimli Cuma mesajları yayınlandı

Müslümanlar mübarek Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirirken bu özel ve anlamlı ayda, İslam âlemi için oldukça büyük önemi olan Cuma gününe erişmenin de heyecanını yaşıyorlar. Her hafta olduğu gibi bu özel günde bireyler sevdiklerini yollayacakları bir mesaj mutlu etmeye çalışıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güncel, güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajlarını hazırladık. En güzel 2019 resimli Cuma mesajları ve dualı güzel sözleri sizler için haberimizde derledik. Yeni cuma mesajları ile hayırlı Cumalar...

EN GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI! RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA

En güzel ve anlamlı resimli cuma mesajlarını sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizden ulaşabilirsiniz...

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En güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları burada! Yeni haftanın resimli Cuma mesajları yayınlandı
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