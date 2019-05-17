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Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinin eski muhtarı, tartıştığı bacanağı ve 2 oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 11:04
Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü

Olay, Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üçhüyük Mahallesi eski Muhtarı Turan B., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı bacanağı Adem A. ve çocukları F.A. ile Z.A.'yı beylik tabancasıyla vurdu.

OLAY YERİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Baba ve iki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Turan B., jandarmayı arayarak teslim oldu. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden baba Adem A. ile oğullarının cesetleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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