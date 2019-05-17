Heyelan mahalleyi yuttu

BUGÜN NELER OLDU

Ordu'nun Aybastı ilçesinde heyelan bir mahalleyi adeta yuttu. Sağlık Mahallesi Yaylıcı mevkisinde önceki gece başlayan toprak kayması, dün gün boyu aralıksız sürdü.Ordu Valisi Seddar Yavuz, 61 binada 80 konutun tahliyesine karar verildiğini kaydetti. Tahliyesine karar verilen, 31 konutun bulunduğu 22 bina ile 1 caminin ise tamamen yıkıldığı belirtildi. Mahalle boşaltılırken, giriş-çıkışlar da yasaklandı. Heyelanın sık yağışların bir sonucu olduğu öne sürüldü. Aynı bölgede şubat ayında da toprak kayması nedeniyle 29 ev tahliye edilmişti. Mağdurlara 214 bin 500 TL kira yardımı ve nakit ödemesi yapıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Yavuz'u arayarak heyelanla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, gerekli her türlü tedbirin alınması konusunda Yavuz'a talimat verdi.