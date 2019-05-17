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Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki Zehra Demir yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı; intihar etti!

Ajanstan gelen üzücü son dakika haberine göre 19 yaşındaki Zehra'nın ayrıldığı eski sevgilisi S.T., genç kıza ve ailesine kabusu yaşattı. Sürekli tehidit mesajları atıp taciz eden zanlı "Ya benim olursun, ya kara toprağın" deyip bıçakla ailenin evini bastı. Tüm bu olup bitene sebep olduğunu düşünüp sinir krizi geçiren Zehra 5. kattaki evlerinden atlayarak intihar etti. Son dakika haberine göre, bugün görülen duruşmada baba Hakim Demir'in anlattıkları ise yaşadıkları kabusu gözler önüne serdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 09:59
Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki Zehra Demir yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı; intihar etti!

Antalya'da yeniden bir araya gelme teklifini reddeden 19 yaşındaki eski kız arkadaşının, bıçakla kapısına dayanarak intihar etmesine yol açtığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hayatını kaybeden Zehra Demir'in annesi Gülten ile babası Hakim Demir, kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık S.T. ise duruşmaya gelmedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Antalya Kadın Dayanışma Derneği avukatları, davaya katılma talebinde bulundu.

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Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki Zehra Demir yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı; intihar etti!
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