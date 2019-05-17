Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki Zehra Demir yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı; intihar etti!

Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki Zehra Demir yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı; intihar etti! Ajanstan gelen üzücü son dakika haberine göre 19 yaşındaki Zehra'nın ayrıldığı eski sevgilisi S.T., genç kıza ve ailesine kabusu yaşattı. Sürekli tehidit mesajları atıp taciz eden zanlı "Ya benim olursun, ya kara toprağın" deyip bıçakla ailenin evini bastı. Tüm bu olup bitene sebep olduğunu düşünüp sinir krizi geçiren Zehra 5. kattaki evlerinden atlayarak intihar etti. Son dakika haberine göre, bugün görülen duruşmada baba Hakim Demir'in anlattıkları ise yaşadıkları kabusu gözler önüne serdi.

AA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 17.5.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 09:59