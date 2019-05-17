Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki Zehra Demir yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı; intihar etti!

Antalya'da yeniden bir araya gelme teklifini reddeden 19 yaşındaki eski kız arkadaşının, bıçakla kapısına dayanarak intihar etmesine yol açtığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hayatını kaybeden Zehra Demir'in annesi Gülten ile babası Hakim Demir, kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık S.T. ise duruşmaya gelmedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Antalya Kadın Dayanışma Derneği avukatları, davaya katılma talebinde bulundu.