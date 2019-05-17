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Kalaşnikofla 2 kişiyi öldürmeye giderken yakalandı

'da polis, kavga ettiği 2 kişiyi öldürmeye gideceği iddia edilen B.Ö.'yü kalaşnikof tüfekle yakaladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 14:14
Kalaşnikofla 2 kişiyi öldürmeye giderken yakalandı

Olay, Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor'un Turbeyler Taraftar Grubu Derneği Başkanı Refik Gül'ü 2018'de silahla yaralayan firari şüpheli B.Ö'nün Ceyhan ilçesinde olduğu ihbarını aldı. B.Ö.'nün burada kavga ettiği 2 kişiyi öldürmeye gittiğini öğrenen ekipler harekete geçti.

ŞARJÖR VE MERMİLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin otomobili Mithatpaşa Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan aramada kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 2 şarjör ve 37 mermi ele geçirildi. B.Ö. ve yanındaki S.O isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Ö. tutuklandırken, S.O. serbest bırakıldı.

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Kalaşnikofla 2 kişiyi öldürmeye giderken yakalandı
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