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Kaybolduktan 8 gün sonra bulundu

'da, 8 Mayıs Çarşamba günü gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan, psikaytri tedavisi gördüğü belirtilen Ceyhan Kayıkent (47), dün orman işçilerinin yanında bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 13:41
Kaybolduktan 8 gün sonra bulundu

Yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle sürekli çıkıp bir süre sonra dönen Ceyhan Kayıkent, 8 Mayıs'ta eve dönmeyince, ailesi ve yakınları meraklanarak bölgede arama yaptı. Aramalar sonuç vermeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, geçen pazartesi günü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Kayıkent'in en son görüldüğü bölgedeki ormanlık alanlarda arama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanlar da tarandı. Arama çalışmalarına Eskipazar Jandarma Komutanlığı, Yenice Jandarma Komutanlığı ve Karabük AFAD ile UMKE ekipleri de destek verdi.

Kayıkent, dün, Almaören mevkiinde çalışan orman işçilerinin yanında Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. Kayıkent, ailesine teslim edildi.

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Kaybolduktan 8 gün sonra bulundu
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