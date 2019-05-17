Kayıp muhabir Abdulkadir Nişancı’dan 7 gündür iz yok

BUGÜN NELER OLDU

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta, Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 7'nci gününde de sürdü. Son günlerde yaklaşık 20 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları sebebiyle eriyen kar kütleleri sonucu oldukça şiddetli olan derenin debisinin sürekli artması, su altı arama kurtarma ekiplerine zor onlar yaşattı. Zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atarak Nişancı'yı aramayı sürdüren ekiplerin, çalışmalarının daha güvenli ve etkin yapılabilmesi amacıyla derenin önüne bent kurularak gölet oluşturulması, bu göletteki suyun ise tahliye edilmesi planlandı. Planlama kapsamında Bayburt Valiliği koordinasyonunda Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) başlatılan derenin debisinin azaltılması ve dere yatağının yönünün değiştirilmesi çalışmaları alanda devam ediyor.