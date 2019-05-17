Valilikten son dakika minik Ecrin açıklaması! Ecrin Kurnaz bulundu mu?

İlk olarak Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Ecrin olayından sonra hem valilik hem emniyet güçleri 1.5 yaşındaki talihsiz kızı bulmak için sürece dahil oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu hakkında ayrıntılar açığa çıktıkça Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz'ın eşinin yeğeni ile birliktelik yaşadığı bunu öğrenen eşin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sevcan Kurnaz, eşi öldükten sonra ölen kocasının yeğeni Deniz Kurnaz ile evlendi. Ecrin bulundu mu? Ecrin'i babasının akrabaları mı kaçırdı? Samsun Valiliği'nden son dakika Ecrin kararı...