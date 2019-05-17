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Valilikten minik Ecrin açıklaması! bulundu mu?

Samsun Valiliği'nden basın açıklaması geldi! Samsun'un ilçesinde kaybolan Ecrin'den gelen son dakika haberi, hem ailesini hem de süreci ekran başından takip eden vatandaşların umutlarının tükenmesine neden oldu. 1.5 yaşındaki Ecrin hem Jandarma ekipleri hem de AFAD ekipleri tarafından aranıyordu. Ecrin bulundu mu? Ecrin'in annesinin kocasının yeğeni ile birliktelik yaşaması, eşinin ölümünden sonra ile evlenmesi Ecrin'in babasının kim olduğu konusunda soru işaretleri de beraberinde getirmişti.

Giriş Tarihi: 17.5.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 11:20
Valilikten son dakika minik Ecrin açıklaması! Ecrin Kurnaz bulundu mu?

İlk olarak 'nın programında gündeme gelen Ecrin olayından sonra hem valilik hem emniyet güçleri 1.5 yaşındaki talihsiz kızı bulmak için sürece dahil oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu hakkında ayrıntılar açığa çıktıkça Ecrin'in annesi 'ın eşinin yeğeni ile birliktelik yaşadığı bunu öğrenen eşin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sevcan Kurnaz, eşi öldükten sonra ölen kocasının yeğeni ile evlendi. Ecrin bulundu mu? Ecrin'i babasının akrabaları mı kaçırdı? Samsun Valiliği'nden Ecrin kararı...

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Valilikten son dakika minik Ecrin açıklaması! Ecrin Kurnaz bulundu mu?
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