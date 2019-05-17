Umutlar Nurcan için

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Doğu Anadolu'da bir yılda kayıp 3 çocuğun cesedi bulundu. Leyla, Sedanur ve Furkan'dan sonra şimdi de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 yaşındaki Nurcan Sade kayboldu. Ekipler küçük kızın eteğini dere kenarında buldu. Kars ve Erzurum çevresinde özellikle kırsal alanlarda kaybolma ve kaçırılma olayları artarken, en büyük sorumluluk ise ailelere düşüyor.Küçük Nurcan'ı arama çalışmaları sürerken, akıllara son bir yılda kaybolan 3 çocuk geldi. Ağrı'da Ramazan bayramının birinci gününe gelen 14 Haziran 2018 tarihinde Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Akdemir'in, 18 gün sonra köyün yakınında cansız bedeni bulunmuştu. Aç bırakılarak öldürüldüğü ortaya çıkan Leyla'nın ölümüyle ilgili bir yakını tutuklanmıştı. 2018 yılının Eylül ayında ise Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. Kaybolduktan bir hafta sonra köyün yaklaşık 10 kilometre uzağında bir dağın dibinde arama köpekleri tarafından Sedanur Güzel'in cesedi bulunmuştu. Sedanur'un cinayete kurban gittiği belirlenirken, aynı köyde yaşayan 4 kişi tutuklanmıştı. Son olarak Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesinde 17 Nisan 2019 tarihinde evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Furkan Yiğit kaybolmuş, cesedi ise 20 gün sonra köyün 12 kilometre uzağında bulunmuştu.