Erdoğan’dan Berfin talimatı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 15 Ocak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giderken Ozan Çeltik adlı kişinin asitli saldırısı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün büyşük bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek'in tedavisi Ankara'da devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özek'i dün tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Özek'in doktorlarından durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, 19 yaşındaki Özek'e konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı var. Tedavi noktasında yapılması gereken ne varsa, yapılması için elimizden geleni yapacağımızdan emin ol" dedi. Bakan Koca, tedavisine devam edilecek hastane konusunda tercih hakkının Berfin'de olduğunu kaydetti.Bakanlıktan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Berfin Özek'in uğradığı saldırı, tüm Türkiye gibi bizleri de öfke ve üzüntüye boğmuştur" denildi. Yüzündeki dokuların büyük bölümü hasar gören Özek'in yanık tedavisinin 2,5 aydır sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bundan sonraki aşama, plastik cerrahi uzmanları tarafından yürütülecek olan rekonstrüktif tedavi, yani hasarlı dokuları yeniden yapılandırma amaçlı bir müdahaledir. Türkiye'deki sağlık ve sosyal güvenlik şemsiyesi dünyadaki en kapsayıcı sistemlerden biridir. Berfin Özek'in de tedavisinin her aşaması, devlet tarafından karşılanmaktadır" denildi.Tedavinin en ileri imkanlarla yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Hastamız burada konusunda deneyimli Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Dermatoloji ve Psikiyatri öğretim üyelerinden oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecektir. Tıpta var olan tüm imkanlarla sağlığına kavuşması için gayret göstereceğiz" denildi.