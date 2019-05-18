Esra Erol’da ekibine Antalya’da çirkin saldırı

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Esra Erol'da ekibi görev sırasında oğlunu kaçıran baba tarafından Antalya'da saldırıya uğradı. Moldova vatandaşı Nina Ignatiuc'ın ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında, eşi Ümit Dirican'ın 1.5 yaşındaki oğlunu kaçırdığını belirterek yardım istemesi üzerine harekete geçen televizyon ekibi Antalya'ya gitti. Muhabir Caner Toygar ve Kameraman Şükrü Cihan görev başındayken çocuğu kaçıran Ümit Dirican'ın saldırısına uğradı. Caner Toygar ve Şükrü Cihan, Dirican hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan saldırının ardından Esra Erol "Bizi kimse yıldıramaz velayet konularında haksız olan tarafın her zaman peşinde olacağız ve onların kâbusu olmaya devam edeceğiz" dedi.