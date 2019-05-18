Fatih’in İstanbul’a girişi 1 milyon 750 bin dolar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Maçka'daki "Bali Sanat Galerisi", Osmanlı, Klasik, Çağdaş ve Modern sanat eserlerinden oluşan 71 eseri "Başyapıtlar Koleksiyonu" adıyla önceki gün sanatseverlerle buluşturdu. Hakan Bali ve Serkan Bali'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergi açılışına sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Serginin en dikkat çeken eseri ise ilk Türk parası ve pullarını çizen ressam Ali Sami Boyar'ın Fatih'in İstanbul'a girişini resmettiği "Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u Fethi" adlı iki metrelik dev tablosu oldu. 226 santimetreye 183 santimetre boyutlarındaki yağlı boya tablo, İstanbul'un fethiyle ilgili dünyadaki en büyük ebatlı tablo olma özelliğine sahip. Sanatseverlerin yakından ilgilendiği eserin satış fiyatı ise boyutuna yakışır cinstten; tam 1 milyon 750 bin dolar (yaklaşık 10 milyon 500 bin TL)Serginin Osmanlı eserleri bölümünde, Ali Sami Boyar'ın eserlerinin yanı sıra Halil Paşa'nın "Göksu Sefası", Hoca Ali Rıza'nın "Kayalar ve Deniz", Bahriyeli İsmail Hakkı'nın "Türk Kadırgaları" adlı tabloları yer alıyor. "Başyapıtlar Koleksiyonu"nda ayrıca Tombaklar, Tuğralı Gümüşler ve sıra dışı ferman ve Hilye-i Şerifler ile başlı başına bir efsane olan 16. yüzyıla ait "İznik Porselen Tabak" Osmanlı eserleri bölümünün eşsiz parçaları olarak dikkat çekiyor.