Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Millet Caddesi'nde yaşanan evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Binadaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, daire kapısını alet yardımıyla açarak hırsızlık olayını gerçekleştirilen 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, zanlılardan E.B'yi (24) gözaltına aldı.
Benzer suçlardan 8 polis kaydının bulunduğu tespit edilen şüpheli, tutuklandı.
Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.