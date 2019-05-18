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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Fatih'te bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 09:26
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Millet Caddesi'nde yaşanan evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Binadaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, daire kapısını alet yardımıyla açarak hırsızlık olayını gerçekleştirilen 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, zanlılardan E.B'yi (24) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan 8 polis kaydının bulunduğu tespit edilen şüpheli, tutuklandı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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