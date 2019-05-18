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'de korkunç olay! Eşini ve çocuğunu öldürdü

'in Ödemiş ilçesinde imam nikahlı yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren kişi, kendisini de ağır yaraladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 07:24
İzmir'de korkunç olay! Eşini ve çocuğunu öldürdü

Seyrekli Mahallesi'ndeki evde Okan K. (29), imam nikahlı yaşadığı Gizem T. (24) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Okan K, pompalı tüfekle önce Gizem T'ye sonra da 2 yaşındaki oğlu K.K'ye ateş etti.

Aynı tüfekle kendisini vuran Okan K, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gizem T. ve K.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gizem T. ve oğlu K.K'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın faili Karakaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

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İzmir'de korkunç olay! Eşini ve çocuğunu öldürdü
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