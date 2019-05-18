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ile satıcıları arasında çatışma: 2 şüpheli yaralı

Esenyurt'ta ekipleri ile takip ettikleri araçtakiler arasında çatışam çıktı. Çıkan çatışmada araçta bulunan 3 şüpheliden ikisi yaralanırken, Jandarma ekipleri kaçan araca çarparak durdurabildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 17:10
Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma: 2 şüpheli yaralı

Esenyurt Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile bir araç içerisinde bulunan 3 İran uyruklu şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışam sırasında araçta bulunan şüphelilerden 2'si yaralandı. Jandarma ekipleri kaçmaya devam eden aracı çarparak durdurabildi. Yaralı şüphelilerden birisi kaçmaya çalışırken yakalandı, yaralı şüpheliler ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandrama ekiplerinin araçta yaptıkları arama 3 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma: 2 şüpheli yaralı

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Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma: 2 şüpheli yaralı
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