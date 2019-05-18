Katil babadan zor soru

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Kahramanmaraş'ta, geçen yıl 5 Haziran'da kızını taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Çetin'i silahla vurduktan sonra çekiçle darp ederek öldüren Kadir Işık (46), önceki gün hakim karşısına çıktı. 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Işık ölen Tamer Çetin'in (34) ailesine musallat olduğunu anlattı. Işık "Beni rezil etmek için fotomontaj yaparak kızımın çıplak fotoğraflarını esnafa ve bana gönderiyordu. Kadın Hakları Merkezi'ne gidip şikâyetçi oldum. Sonra mecbur kalarak Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyetçi oldum. Tasarlayarak adam öldürecek olsam, kızıma çağırtıp vururdum. Tamer'in babasına, eşine, kardeşlerine yalvarmazdım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Zaten ölümcül olmayan yerlerine ateş ettim. Yere düştükten sonra çekiçle kafasına vurabilirdim ama sadece ellerine vurdum. Benim kızıma yapılanlar sizin kızınıza yapılsa ne yaparsınız?" dedi.Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı kamera görüntülerine akıldığında Işık'ın, Çetin'in bacaklarına ateş ettiğinin görüldüğünü ifade etti. Duruşma ertelendi.