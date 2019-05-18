Koruma kararı aldırdığı adamı bıçakla öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'de,güzellik uzmanı Gülistan K. (38), 3 ay önce ayrıldığı ve kendisini tehdit ettiği için öldürülme korkusuyla şikayetçi olup, koruma kararı aldırdığı Aydın Ergül'ü (35) evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezi ve savcılığa 15 ayrı şikayette bulunan genç kadının bir yerel televizyon kanalına çıkarak "Bunlar benim son çığlıklarım, son direnişlerim. Sürekli her gördüğü yerde darp ediyor" dediği ortaya çıktı. Gülistan K. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.Kastamonu'da da, Zühtü Ç. (66), tartıştığı gelini Zeynep Ç.'yi (38) tabancayla vurarak, öldürdükten sonra samanlıkta tavana bağladığı iple kendisini asıp, yaşamına son verdi.