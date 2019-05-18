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Son dakika: Meteoroloji yağmur uyarısı! 'da aralıklı sağanak bekleniyor

'den son dakika yağmur uyarısı! için hafta sonu hava tahminlerini yayınladı. MGM, yurdun birçok bölümü uyarılarda bulundu. Özellikle de Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge tahminleri...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 10:09
Son dakika: Meteoroloji yağmur uyarısı! Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya) kuvvetli olması, pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yerel olarak da kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

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Son dakika: Meteoroloji yağmur uyarısı! Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor
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