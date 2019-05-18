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'den son dakika ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Mayıs

Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Geçtiğimiz haftadan bu yana gerek batı gerekse doğu kesimlerde sıcaklıkların sürekli değişkenlik göstermesi bireyleri 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt aramaya itiyordu. Meteoroloji de bu doğrultuda, yanıtı merakla araştırılan soruya yanıt vermiş oldu ve 19 Mayıs 2019 Pazar gününe ilişkin verilerini açıkladı. Yayımlanan hava durumu raporunda birçok ilimiz için gök gürültülü uyarısında bulunulurken, kuvvetli rüzgarlara da dikkat çekildi. MGM ayrıca, oluşabilecek sel su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb. olaylara karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda bilgi notu geçti. Öte yandan, saatlik hava durumu verileri de kurum tarafından paylaşıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika tahminleri...

Giriş Tarihi: 19.5.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 07:03
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Mayıs

Batı bölgeleri başta olmak üzere, yağışlar etkisini kaybetmeye başlarken merakla beklenilen hava durumu tahmin raporları da Meteoroloji tarafından son dakika olarak paylaşıldı. Böylelikle, pazar gününü çeşitli planlar eşliğinde geçirmek isteyen yurttaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu cevabına kavuşmuş oldu. Meteoroloji'nin yayımladığı raporlarda batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bilgisine yer verilirken, doğu kesimlerde ise 2 ila 6 derecelik düşüş beklendiği bilgisi bulunuyor. Öte yandan, Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu doğrultuda, sel, su baskını, yıldırım gibi tehlikeli olaylara karşı uyarı da yapıldı. Öte yandan, saatlik İstanbul hava durumu verileri de açıklandı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Haberimizin detaylarından 19 Mayıs 2019 Pazar gününe ilişkin Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerini bulabilir, merak ettiğiniz detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Mayıs
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