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Meteoroloji’den son dakika yağmur ve uyarısı! hava nasıl olacak? (Haftasonu 18 Mayıs)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan son dakika haberine göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağışlar bekleniyor. Uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında birkaç derecelik bir artış olacağı tahmin ediliyor. Haftasonu için plan yapan vatandaşlar da evden çıkmadan önce “ hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizden, , , , ve gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere illerimize göre tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.5.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 16:36
Meteoroloji’den son dakika yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (Haftasonu 18 Mayıs)

Hafta sonu için plan yapan vatandaşları ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan duyuruya göre yurdun birçok kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar için evden çıkmadan önce " hava nasıl olacak?" sorusu yine merak konusu oldu. Meteoroloji'nin yayınladığı saatlik haritada birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, bugün illerimizde hava durumu nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ BUGÜN (18.05.2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 18 Mayıs 2019 tarihli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu…

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Meteoroloji’den son dakika yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (Haftasonu 18 Mayıs)
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