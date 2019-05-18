Meteoroloji’den son dakika yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (Haftasonu 18 Mayıs)

Hafta sonu için plan yapan vatandaşları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan duyuruya göre yurdun birçok kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar için evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu yine merak konusu oldu. Meteoroloji'nin yayınladığı saatlik haritada birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, bugün illerimizde hava durumu nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ BUGÜN (18.05.2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 18 Mayıs 2019 tarihli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu…