Ramazan Bayramı özel A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta müşterileri tarafından merakla araştırılıyor. Bunun nedeni A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerin uygun fiyata perakende satışının yapılması. Peki, bu hafta yayımlanan A101 indirimli ürünler listesinde neler var? Dikkat çeken teknoloji ürünlerinin başına Samsung Ultra HD 4K Smart TV var. Akıllı telefon sahibi olmak isteyenler için General Mobile GM8 Go Black cep telefonu da yine uygun fiyata satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte haftanın indirimli ürünleri!