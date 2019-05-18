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Seçimi kaybeden muhtar dehşet saçtı

’da 31 Mart’ta tekrar aday olan ancak seçilemeyen eski muhtar Turan Balıkçı, sürecinde kendisini desteklemeyen bacanağı ile iki oğlunu öldürdü

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019
Seçimi kaybeden muhtar dehşet saçtı
Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyükler Mahallesi'nde muhtarlık yapan çiftçi Turan Balıkçı (42), 31 Mart'ta mahalle muhtarlığı için yeniden aday oldu. Bacanağı Adem Atçı'nın (40) seçim sürecinde kendisi yerine diğer adayı desteklediğini öğrenen Balıkçı ile bacanağı arasında husumet başladı. 31 Mart'ta seçimi kaybeden Balıkçı, birçok kez karşılaştığı bacanağı ile tartıştı. Dün sabah kendisi gibi çiftçilik yapan Adem Atçı ile tarlada karşılaşan Balıkçı, muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan tartışma sonrasında belindeki tabancasını çıkarıp ateş açtı. Adem Atçı'yı öldürdükten sonra mahalle meydanına giderek Atçı'nın çocukları Faruk (22) ile Zekeriya'yı (20) da öldürdü. Balıkçı eve gelen jandarmaya teslim oldu.

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Seçimi kaybeden muhtar dehşet saçtı
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