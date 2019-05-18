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Şişli'de kaçmaya başladı 'de yakalandı

Saat 05.30 sularında Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde ki polis kontrol noktasında durmayan 34 FK 0616 plakalı otomobil sürücüsü S.U. yaklaşık bir saatlik kovalamacanın ardından 'de yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 07:01
Şişli'de kaçmaya başladı Göztepe'de yakalandı
Didik didik arandı

Polisin uygulama noktasında 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli birden fazla polis ekibinin başarılı takibi sonucu yaklaşık 18 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından Göztepe'de ki bir petrol istasyonunda yakalanan şüpheli gözaltına alınarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Sürücü, polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde 'Önceden korsan taksicilik yaptığım nedeniyle hakkımda arama kararı var' dedi. Sürücü S.U.'nun kaçarken kullandığı araç emniyetin otoparkına çekilirken didik didik arandı.
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Şişli'de kaçmaya başladı Göztepe'de yakalandı
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