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vahşetinde haberi! Evlat kurbanı annenin son sözleri: "Abini ihbar etme"

’nin konuştuğu ’de yaşanan vakasında gelişmeleri yaşanıyor. İzmir’de şizofreni gencin siyanürle katlettiği anne ve babanın son anlarını olaydan sağ kurtulan diğer çocukları anlattı. Kan donduran ifadenin her satırında dehşetin izleri var. Emircan Kalkan ifadesinde “Ağabeyim 15 dakikanız kaldı öleceksiniz diyordu. Annemse bana, ‘Sakın polisi arayıp abini ihbar etme’ dedi” ifadelerine yer verdi.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 11:42
Siyanür vahşetinde son dakika haberi! Evlat kurbanı annenin son sözleri: Abini ihbar etme

'in Bayraklı ilçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan'ın anne ve babasını siyanürlü şerbet yapıp içirerek öldürmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şizofreni teşhisi konulan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Kalkan son bir ayda anne, babası ve kardeşlerine her gün limonata ve kokteyl yapıp tadına bakmalarını istemiş. Cinayetten bir ay öncesine kadar anne, babasına ve kardeşlerine çok iyi davranan Kalkan, hazırladığı karışımları sunduktan sonra, 'Hadi bir seferde içelim. Yudumlamak yok" diye de uyardığı ortaya çıktı.

İşte kan donduran olayında ortaya çıkan ifaderler...

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Siyanür vahşetinde son dakika haberi! Evlat kurbanı annenin son sözleri: "Abini ihbar etme"
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