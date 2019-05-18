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Torbacılara polis operasyon düzenledi

Balıkesir polisi 'dan Balıkesir'e getiren uyuşturucu tacirlerini şehir girişinde yakaladı. Polis bin 400 adet uyuşturucu hap getiren torbacıları Balıkesir'e girmeden yakaladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 06:38 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 06:39
Torbacılara polis operasyon düzenledi
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e gelerek burada uyuşturucu ticareti ve torbacılık yapacakları yönünde ihbar bulunan bir aracı takip etmeye başladı. Balıkesir'e girdiği tespit edilen araç narkotik polisince fiziki takibe alındı. Balıkesir'in girişinde durdurulan araçta bulunan M.S.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Torbacılara polis operasyon düzenledi
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