Tramvay kazası ucuz atlatıldıOtomobilin tramvaya çarptığı anlar kameralara yansıdı

"Birden önüme çıktı"

Olay anında yolda yürüyen iki kadın da panikleyerek kaçınca, kazadan kurtuldu. Diğer yandan tramvay içerisinde bulunan yaklaşık 50 yolcu yarım saat kadar tramvay içinde bekledikten sonra yollarına kendi imkanlarıyla devam etti.

Tramvay vatmanı, sinyali açık bir şekilde geçtiğini belirterek, otomobilin 40-45 kilometre hızla bir anda önüne çıktığını ve kendisinin son anda fark ettiğini ifade etti. Kazanın ardından yaklaşık bir buçuk saat sonra, tramvay seferleri kontrollü olarak sağlandı.

Hafif ticari aracın hızla gelerek tramvayı görüp fren yapmasına rağmen çarpıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.