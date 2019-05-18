Yol yüzünden çıkan 2 kavgada 2 kişi öldü

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Tanoğlu köyü ile Arslanoğlu köyü fertleri arasında önceki akşam yol verme tartışması çıktı. Köylülerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra Arslanoğlu köyü fertleri Tanoğlu köyüne giderek daha önce tartıştıkları kişilere bu kez silah çekerek ateş etti. Kavgayı ayırmaya çalışan ve açılan ateş sonucunda yaralanan 46 yaşındaki H.K. isimli kadın hayatını kaybetti. Köye kavga için gelen 3 kişi de yaralandı.Antalya'nın Manavgat ilçesinde de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, otel çalışanı Hüseyin Zeki Yıldırım (28) 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.