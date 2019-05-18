Züleyha oğluna kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

atv ekranlarında perşembe günleri ekranlara gelen "Bir Zamanlar Çukurova", yine tüm rakiplerini geride bıraktı. Dizinin yeni bölümü, "Tüm Kişiler"de yüzde 12.06 izlenme oranı ve yüzde 31.35 izlenme payı, "AB"de yüzde 9.75 izlenme oranı ve yüzde 27.11 izlenme payı ve "20+ABC1"de yüzde 11.01 izlenme oranı ve yüzde 28.29 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Yapımını TIMS&B Productions'ın üstlendiği, atv'nin rekortmen dizisi "Bir Zamanlar Çukurova"da sezon finaline 2 hafta kala heyecan doruktaydı. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcısı olduğu dizinin en heyecanlı bölümlerinden biri yayınlandı. Demir'in kuzeni Ercüment, Gülten'i elinden kurtarmaya çalışan Yılmaz'ı vurdu. Arkasında şahit bırakmamak için de Gülten'i de öldürmeye kalktı. Ve Yılmaz yaralı haliyle, Gülten'i kurtarmak için son bir hamle ile Ercüment'i öldürdü.Artık sadece Gülten ve Yılmaz değil, olayı gören Hünkar ve Fekeli de bu sırrın ortağı oldu. Yıllara meydan okuyan aşk, bu felaketin ardından nihayet iki âşığın ellerine birbirine kavuşturdu. Hünkar ve Fekeli aşkında eller buluştu. Seher, Demir'den hamile olduğunu Hünkar'a söyledi. Hünkar "kendi sırrı ortaya çıkmasın" diye yeni planlar peşine düştü. Demir ise Adnan'ın babası olmadığını bildiğini henüz kimseye söylemedi. Tüm bu karmaşa içinde, Zülayha'dan saklanan sırlar arttı ama o oğluna kavuştu. Bölümün en duygusal anları Adnan bebek ile Züleyha'nın kavuşmasında yaşandı.