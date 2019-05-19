Anlamlı kısa ve uzun 19 Mayıs mesajları, sözleri yayınlandı - 2019 Resimli 19 Mayıs mesajları, şiirleri ve görselleri burada

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, aynı zamanda Türk gençliğine armağan edilmiş Spor Bayramı olma özelliğini taşımaktadır. Her sene olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs, büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle yurt genelinde kutlanıyor. 100. yılında bu özel günün anlamını sevdiklerine de ulaştırmak isteyen bireyler ise, anlamlı ve resimli 19 Mayıs mesajlarını araştırıyor. Sizler için özel olarak derlediğimi içeriğimizden, en güzel ve kısa olmak üzere 2019 resimli 19 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirlerini bulabilir, beğendiklerinizi telefonuza ya da bilgisayarınıza kaydederek sevdiklerinize iletebilirsiniz.

RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resimli 19 Mayıs mesajları, sözleri ve şiirleri görsellerini haberimizin ilerleyen sayfalarından bulabilirsiniz.

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