2 bin 800 rakımda 19 Mayıs heyecanı

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Hakkâri'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, mayıs ayı olmasına rağmen hafta sonları kayakseverlerle dolup taşıyor. Kayak merkezine gidenler kayak ve snowboard yaparken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan kayak gösterisi ise renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin sahil kentlerinde vatandaşlar denize girmeye başlarken, Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'nda ise kayak yapılıyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkartılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çıkartıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirilen kayak merkezi, Mayıs ayı sonlarına gelinmesine rağmen halen kayakseverler tarafından dolup taşıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metre olduğu kayak merkezinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, kayak ve bisiklet gösterisi yapıldı. 80 sporcunun katıldığı kayak gösterisinde, sporcular ellerindeki Türk bayrakları ile 100. yıl halkası oluşturup, kayak yaptı. Kayak gösterisinin ardından, sporcular kent merkezine kadar bisiklet turu yaptı. Bisiklet turu sırasında uçurtmalar uçuruldu. Kayseri'den Hakkari'ye atanan Kayak Antrenörü Ayşe Vural, Hakkari dağlarındaki doğa güzelliklere hayran kaldıklarını belirterek, "Kayseri'den Hakkari'ye geldim. Hakkari'de 18 Mayıs'ta kayak yapmak çok güzel bir duygu. Doğası harika. Türkiye'nin diğer tarafında denize girilirken, burada kayak yapılıyor. Bu çok güzel bir şey. Tüm kayakseverleri Hakkari'ye bekliyoruz" diye konuştu.