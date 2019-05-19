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Annesi gömdü, köpek kurtardı

’da 15 yaşındaki bir anne, ailesinden gizli doğum yaptı. Çocuk yaştaki anne, bebeğini canlı canlı toprağa gömdü. Bir köpek ise toprağı eşeleyerek bebeği kurtardı

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Annesi gömdü, köpek kurtardı
BBC'nin haberine göre, Tayland'da Ping Pong adındaki köpek, hamileliğini ve doğum yaptığını ailesinden gizlemek isteyen 15 yaşındaki annesi tarafından canlı gömülen erkek bebeğin hayatını kurtardı. Tayland'ın kuzeyinde yer alan Ban Nong Kham köyünde yaşayan köpeğin sahibi Usa Nisaikha, havlayarak toprağı eşeleyen hayvanın yanına gidince, yeni doğan bir bebeğin ayağını fark ettiğini belirtti. Çevrede bulunanların hemen hastaneye kaldırdığı ve doktorların müdahale ettiği bebeğin sağlıklı olduğu açıklandı. Nisaikha, daha önce geçirdiği kaza nedeniyle bir bacağını kaybeden köpeği için "Çok sadık ve itaatkar. Sürümü otlatmaya çıkardığımda bana hep yardım ediyor. Bütün köy halkı onu seviyor" dedi. Kurtarılan bebeğin annesi çocuğunu terk etmek ve cinayete teşebbüsle suçlanırken, polis, ailesinin baktığı ve psikolojik destek alan çocuk yaştaki annenin yaptığından pişman olduğunu açıkladı.
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Annesi gömdü, köpek kurtardı
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