Son Dakika: Bodrum'da deprem! Gökova'da 4 şiddetinde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre, 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin, merkez üssünü Bodrum'un 10,19 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

GÖKOVA'DA DA 4,0'LIK DEPREM

Gökova Körfezi'nde de Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin, merkez üssünü Bodrum'un 7,79 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4,0 büyüklüğündeki deprem, 6,97 kilometre derinlikte oldu.

İZMİR YAKINLARINDA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesinin 39,29 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 09.44'te meydana geldi. 3,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Middilli Adası, büyüklüğünü ise 3,7 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 19 MAYIS SON DEPREMLER