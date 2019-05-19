Bulgaristan’da Atatürk’ün sevdiği şarkılar resitali

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKENT Sofya ve Filibe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı. Sofya Büyükelçiliği Resmi Konutu'nda, piyano ve keman resitalinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın Dittgen, piyanist Elif Önal ve şef-kemancı Volkan Mete Yalçın sahne aldı. Bu arada Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenen kutlama programı kapsamında kente bağlı Kızılağaç köyünden "Türkan" topluluğu ve Türkiye'deki Trakya Üniversitesi Viyolonsel Topluluğu Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılarından oluşan resital sundu. Programın devamında Filibe kentindeki Paisii Hilendarski Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğrencileri şiir dinletisi ile sahne aldı.