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Evinde başından vurulan Amine, öldü

’da, evinde başından tabancayla vurulan Amine Çağlar (22), yaşamını yitirdi. Amine Çağlar'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 13:06
Evinde başından vurulan Amine, öldü

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde oturan Çağlar ailesinin kızları Amine Çağlar, dün akşam evde başından tabancayla vuruldu. Ailenin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başının arkasından, enseye yakın bir noktadan yaralanan Amine Çağlar, ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Amine Çağlar, doktorların tüm çabasına karşın, bu sabah saatlerinde kurtarılamadı.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Polis, Amine Çağlar'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Evinde başından vurulan Amine, öldü
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