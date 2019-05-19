Göçerlerin ramazanda zorlu yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

GüneydoğuAnadolu Bölgesi'nde göçerlerin havanın ısınmasıyla kışlaklardan çıkardıkları hayvanlarını yüksek kesimlere götürmek için günler süren yolculuğu ramazanda da devam ediyor. Kışı bölge illerinde geçiren göçerler, hava sıcaklığının artmasıyla Van, Muş, Şırnak, Bingöl ve Erzurum'daki yaylalara gitmek için at ve eşek sırtında taşıdıkları eşyalarla yola koyuldu. Yolculukları günlerce süren göçerler, iftar için yemeklerini taşlar arasında yaktıkları ateşte pişiriyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinden yola çıkan Kaplan ailesi 20 gün süren yolculuğun ardından Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesine ulaştı. Akşam saatlerinde peynir yapan aile fertleri, satmak için en yakın yerleşim yerine götürdü.