“Kimse Bilmez”in tanıtımı ilgi uyandırdı

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'DİZİ atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "Kimse Bilmez" atv'nin merakla beklenen ve yaz aylarına damgasını vuracak yeni dizisi Kimse Bilmez'in ilk teaser'ı (kısa tanıtımı) dün akşam izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizide başrolleri Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal paylaşacak. Dizinin senaryosu ise Hasan Burak Kayacı'ya ait. MAGAZİN