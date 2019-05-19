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’de 100. yıla özel koreografi

250 öğrenci ve 20 öğretmen bir araya gelerek, 9X9 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle özel koreografi oluşturdu

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Mersin’de 100. yıla özel koreografi
Mersın'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeni ile öğrenci ve öğretmenler bir koreografiye imza atarak, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, 100 şeklini alacak şekilde dizildi. Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi'nde, 1945 yılında Vali Tevfik Sırrı Gür tarafından binası yaptırılan kentin köklü okullarından Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile farklı bir kutlamaya imza attı. Uzun süredir provalar yapan öğretmen ve öğrenciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeni ile muhteşem bir koreografi oluşturdu. Kutlama kapsamında gerçekleştirilen koreografi de 100'üncü yılın yazılmasında 250 öğrenci görev alırken 20 Böğretmen de 9x9 metrelik dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
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Mersin’de 100. yıla özel koreografi
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