Milli mücadele kadınları Samsun’da

BUGÜN NELER OLDU

MillıMücadele'de büyük yararlılıklar göstermiş kadınları konu alarak polimer kilden 15 kahramanın figürlerini yapan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, geleceğe ışık tutacak eserleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'da sergileyecek. Eserler, Antepli Yirik Fatma, Sakine Baturay, Kara Fatma, Binbaşı Ayşe, Halide Edip Adıvar, Şerife Bacı, Kılavuz Hatice, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Onbaşı Nezahat, Halime Çavuş, Çete Emir Ayşe Efe, Hafız Selman İzbeli, Tarsuslu Kara Fatma ve Dağ Köylü Fatma Çavuş'un figürlerinden oluşuyor. Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanına da sahip usta öğretici Özlem Işık Sarıhan tarafından yapılan figürler, 100. yıl etkinlikleri kapsamında yarın Samsun'da izlenime sunulacak. Milli Mücadele'de emeği olan, tarihe ve bağımsızlığa giden yola yön veren kahraman Türk kadınlarının figürlerini çalıştıklarını belirten Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, "Onlara bebek değil figür demek istiyorum çünkü hepsi birer kahraman. Biz bunlarla büyüdük"diye konuştu.