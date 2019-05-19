Öğrencilerin fener alayı

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ayak basmasıyla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 100. yılı şerefine Türkiye'nin dört bir yanındaki okul kampüslerinden 2 bin 500 öğrenci ve öğretmen Samsun'da buluştu. Bilim, spor, sanat ve robotik alanındaki başarılarıyla Türkiye'yi dünyada temsil eden öğrencilerin katıldığı buluşma, 500 öğrenci ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile başladı. Program daha sonra ise 2 bin 500 öğrencinin Çobanlı İskelesi'nde buluşmasıyla devam etti. Öğrenciler, İstanbul'dan yola çıkarak geçtiği illerde bulunan kampüslerden aldığı bayrağı bir sonraki kampüse teslim ederek 830 kilometre pedal çeviren öğretmenleri Merve Marmara'yı ve Çobanlı İskelesi'ne 1919 metre kala birlikte pedal çeviren arkadaşlarını karşıladı. Karşılamanın ardından Merve Marmara Türk bayrağı ve kolejin flamasını Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e teslim etti. Yücel ise Marmara'ya plaket takdim etti. Sonrasında ise, tüm öğrenciler, öğretmenler ve bisikletliler Fener Alayı gerçekleştirdi. Fener Alayına bando takımı da destek verdi. Çobanlı İskelesinden başlayan Fener Alayı, Gençlik Merkezi'nde sona erdi. Fener Alayı'nın ardından ise, 19 Mayıs Kampüsü'nde öğrencilerden oluşan koro 19 Mayıs temasıyla şarkılar seslendirdi. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, "Ne mutlu ki yalnızca Türkiye tarihine yazılan değil, verilen mücadeleyle dünyaya örnek olan bu destanın 100. yılını görmek bize nasip oldu. Bizler 200. yılını göremeyeceğiz ancak bağımsızlığımız sonsuza kadar var olacak. Bu yoldaki en büyük güvence siz gençlersiniz" dedi.