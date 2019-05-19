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'nden çevreci fikir! Kurulan atıkmatiklerle...

Denizli önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Çevre korumaya ilişkin üniversitenin 10 ayrı noktasına cam, metal ve plastik sistemi kurularak, cihaza atılan atık maddeler puan kazandırarak, okulun kantin ve kafelerinde kullanılabilecek.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 16:53
Pamukkale Üniversitesi'nden çevreci fikir! Kurulan atıkmatiklerle...

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve üniversite yönetimi, "sıfır atık" projesine atıkmatikler sayesinde katkı sağlıyor. Daha önce üniversitenin pek çok geliştirme ve doğa koruma projelerine hayata geçiren Rektör Bağ açıklamasında;

"Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu bağlamda kampüsümüz içerisindeki öğrenci yoğunluğu ve oluşan günlük atığın miktarı düşünüldüğünde hem çevremiz hem de yaşadığımız yer kürenin daha sağlıklı bir geleceğe sahip olması için bu ve benzeri projelerin çok değerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Pamukkale Üniversitesi'nden çevreci fikir! Kurulan atıkmatiklerle...
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