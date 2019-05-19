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ne zaman kutlanacak? 2019 kaç gün olacak? 9 gün ayrıntısı

Mübarek Ramazan ayının coşkusu ve huzuru yaşanırken, tatili hakkında araştırmalar da şimdiden başladı. Plan ve programlarını erkenden şekillendirmek isteyen bireyler, 'Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak? sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından 2019 Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Peki, ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.5.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 13:19
Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün ayrıntısı

On bir ayın sultanının huzur ve coşku devam ederken, Ramazan Bayramı tatiline yönelik araştırmalar da öne çıkıyor. Tatil planını şimdiden şekillendirmek isteyen yurttaşlar, '2019 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün başlayacak?' sorusunun cevabını yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından Ramazan Bayramı tatili 9 gün olması hakkında önemli bir açıklama yapılmıştı. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Detayları sizler için derledik.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sizler için hazırladığımız özel içeriğimizden 2019 Ramazan Bayramı hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

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