Son yemeğini evsize bağışladı

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ABD'de bir idam mahkumu son yemeğinin bir evsize verilmesini talep etti. Ceza İnfaz Kurumu, resmi talepte bulunmadığı için isteği yerine getirmedi. Ama bir çok kişi bu davranıştan ilham aldı. ABD'de 1984 yılında eşi Connie Johnson'ı öldürdüğü için idama çarptırılan Don Johnson hayatının yarısından fazlasını cezasının infazını bekleyerek geçirdi. Johnson 16 Mayıs perşembe günü zehirli iğneyle idam edildi. Johnson'ın son isteği kendisine verilecek son yemek yerine yine evsiz bir kişiye vejetaryan pizza götürülmesi oldu. Ancak Ceza İnfaz Kurumu, mahkumun isteğini reddederek son yemeğiyle ilgili resmi bir talepte bulunmadığı için kendisine Riverbend Yüksek EmniyetliCezaevi'ndeki diğer mahkumlarla aynı menünün sunulduğunu açıkladı. Johnson'ın avukatı Kelley Henry, Johnson'ın bu fikir için 2007'de infaz edilen arkadaşı Philip Workman'dan ilham aldığını söyledi.