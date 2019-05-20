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seyir halindeyken alev aldı

İkitelli’de seyir halindeyken alev alan ambulansta çıkan söndürüldü, kullanılamaz hale geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 11:11
Ambulans seyir halindeyken alev aldı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti yan yolda seyreden Ömer Faruk Bayhan'ın kullandığı 34 UF 3642 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Ambulansı yol kenarına çeken sürücü ve diğer sağlık çalışanları araçtan atlayarak uzaklaşırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki bazı oksijen tüpleri de yangın sırasında patlarken, itfaiye yangını kontrol altına aldı, ardından köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, trafiği yoğunluğu yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

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Ambulans seyir halindeyken alev aldı
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