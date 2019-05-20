Arazi kavgasında kan döküldü: 6 ölü, 6 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde, dün Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden kavga çıktı. Jandarma ekiplerinin sevk edildiği ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Çıkan Kavgada 4 kişi olay yerinde öldü, 8 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı, tedavi altına alındıkları Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde de iki aile arasında arbede yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 yaralı için özel harekat polisleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kavgada ölen 6 kişinin cesetleri, morga kaldırıldı.